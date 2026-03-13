Це буде перша головна роль у кіно для співачки

Американська співачка та володарка премії «Греммі» за саундтрек до бондіани та «Барбі» Біллі Айліш дебютує у великому кіно. Виконавиця зіграє в екранізації роману Сильвії Плат «Під скляним ковпаком». Про це повідомляє Deadline.

Режисеркою фільму стала Сара Поллі. Це її перша стрічка після «Оскара» за найкращий адаптований сценарій фільму «Говорять жінки» у 2023 році.

Раніше Біллі Айліш уже знімалась у серіалі «Рій», де головну роль виконала Домінік Фішбек. Акторська гра співачки отримала високу оцінку: вона здобула нагороду People’s Choice Award за телевізійну роль року та була номінована на Independent Spirit Award за найкращу роль другого плану.

Стрічку за романом Сильвії Плат випустить студія Focus Features. «Під скляним ковпаком» – єдиний роман авторки, який вийшов за місяць до її самогубства в 30 років. У книжці розповідається про молоду письменницю, яка бореться з психічними розладами у 1950-х.