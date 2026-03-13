У лютому в мережі «Ябко» відбулися обшуки БЕБ

Детективи львівського обласного осередку Бюро економічної безпеки (БЕБ) наприкінці лютого провели масові обшуки у торговій мережі «Ябко», що займається продажем складної електроніки. Про це ZAXID.NET стало відомо з низки ухвал в Єдиному реєстрі судових рішень. Правоохоронці вчергове запідозрили мережу в ухиленні від сплати податків у великих розмірах. Торік за аналогічною підозрою вже був засуджений директор головної торгової компанії «Ябко», проте детективи отримали дані, що мережа й надалі може займатися податковими оборудками.

Слідчі дії відбувалися на об’єктах мережі «Ябко» та дотичних до неї у Львові та у Львівській області. Усі обшуки провели одночасно протягом одного дня – 19 лютого. Загалом у судовому реєстрі розміщені зо два десятки документів про арешти вилученого майна за різними адресами (наприклад тут, тут і тут), в яких описана фабула подій та позиція правоохоронців.

Підставою для обшуків стали підозри БЕБ в тому, що «Ябко» приховує справжні доходи і таким чином ухиляється від сплати податків. Кримінальне провадження було зареєстроване у грудні 2025 року за двома статтями Кримінального кодексу – ч.2 ст. 212 (ухилення від сплати податків у великих розмірах) та ч.1 ст.201-3 (незаконне виробництво, експорт, імпорт, зберігання, реалізація складної електроніки у великих розмірах).

«Протягом 2024-2025 років власники мережі «Ябко», зокрема компанії «Спешлтех» та «Вест Юей», з метою ухилення від сплати податків від реалізації товарно-матеріальних цінностей на території України застосовують схему, яка полягає у використанні спрощеної системи оподаткування та фізичних осіб-підприємців», – йшлося в клопотанні БЕБ про арешт майна.

Як йдеться в судових документах, обшуки відбулися в головному офісі «Ябко» у Львові на вул. Данилишина,6. Це офіційна адреса основної торгової компанії групи – ТзОВ «Спешлтех». Також слідчі дії проводили в інших офісах групи та дотичних до бізнесу приміщеннях і спорудах – зокрема, в ТЦ «Магнус», в готелі «Ріус», в офісних центрах на вул. Лемківській, Садовій, Замарстинівській, на проспекті Чорновола у Львові, в ТЦ «Янтар» в Новояворівську тощо. Окрім того, обшукувати також житло менеджерів мережі «Ябко» та їхніх родичів, зокрема «завітали» до родички одного з номінальних власників бренду, миколаївського підприємця Миколи Кахнича у Брюховичі.

За підсумком обшуків детективи БЕБ вилучили призначену для продажу у крамницях мережі техніку (смартфони, ноутбуки, телевізори тощо), мікроавтобус Volkswagen Crafter, робочу техніку офісних працівників «Ябко», бухгалтерські документи, зокрема щодо взаємодії флагманської компанії «Спешлтех» з кількома десятками ФОПів, різні накладні, печатки «Вест Юей», «Спешлтех» та інших фірм тощо. З-поміж іншого також були вилучені документи щодо іншої мережі – AppleRoom. ZAXID.NET раніше повідомляв, що «Ябко» неофіційно поглинуло цю мережу-конкурента.

Згодом на все майно був накладений судовий арешт.

Через тиждень після обшуків, пресова служба мережі «Ябко» поширила повідомлення, де заперечила ухилення від сплати податків. «Компанія без перешкод надає всі необхідні документи та пояснення в межах чинного законодавства. Ми працюємо прозоро, дотримуємося вимог регуляторного поля та зацікавлені в об’єктивному й неупередженому процесі», – йшлося в заяві, яку оприлюднив «24 канал».

Для мережі «Ябко» це не перші обшуки правоохоронців за підозрою у фінансових махінаціях. Як писав ZAXID.NET, восени 2023 року в її офісах були проведені обшуки та арештована техніка. Тоді мережу підозрювали в ухиленні від сплати податків на 63 млн грн. Основною торговою компанією групи тоді було ТзОВ «Вест Юей». Зрештою, у цій справі у вересні 2025 року було засуджено директора компанії Віктора Крука. Він пішов на угоду зі слідством, визнав провину та сплатив понад 14 млн грн відшкодування.

Офіційно бренд «Ябко» належить ТзОВ «Інтелектуальна власність», зареєстрованому у житловому будинку у селі Сапожин на Рівненщині. Бенефіціаром компанії є львівська адвокатка Уляна Кропивницька, вона ж захищає «Ябко» та наближених до мережі ФОПів у судових суперечках.

Раніше власником бренду був підприємець з Миколаєва (Львівська область) Микола Кахнич. У січні 2025 року він та бізнесмен з села Грудки на Волині Віталій Турковець на засіданні парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики називали себе власниками мережі «Ябко».

Від літа 2024 року основною компанією групи «Ябко» замість «Вест Юей» стало «Спешлтех». Згідно з даними YouControl, його бенефіціаром є львів’янка Анна Брижак, яка до цього мала стосунок до бізнесової групи родини колишнього львівського олігарха Петра Димінського. Із Димінським мережу «Ябко» також пов’язував й журналіст Євген Плінський.