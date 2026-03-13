В НБУ пояснили причини коливань на валютному ринку

Динаміка курсу гривні щодо долара та євро з початку березня відображає вплив ринкових чинників, інформує «Інтерфакс-Україна» з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

У НБУ наголосили, що готові оперативно реагувати, щоб забезпечити стійкість валютного ринку. За словами регулятора, останні тижні через посилення геополітичної невизначеності збільшився чистий попит на валюту, через що гривня послабилася до долара США.

«Подібна динаміка спостерігалася і щодо євро та інших основних валют торговельних партнерів України. Незважаючи на це, обмінний курс гривні залишався відносно стабільним», – додали в НБУ.

НБУ пояснив, що курс гривні змінюється разом із ринком, але банк готовий використовувати резерви, щоб підтримувати стабільність валютного ринку. Так, у відомстві зазначили, що станом на 1 березня 2026 року обсяг міжнародних резервів України становив майже 55 млрд доларів, що дозволяє профінансувати близько 5,7 місяця майбутнього імпорту.

Як писав ZAXID.NET, офіційний курс долара в Україні вперше в історії перевищив позначку у 44 гривні. На п’ятницю, 13 березня, він становить 44,1636 грн за долар.