Курс долара продовжує зростати

Офіційний курс долара в Україні вперше перевищив позначку у 44 гривні. На п’ятницю, 13 березня, він становить 44,1636 грн за долар. Такі дані оприлюднив Національний банк України.

За інформацією регулятора, курс гривні до долара за підсумками торгів на міжбанку зріс до 44,1636 грн, тоді як попереднього дня він становив 43,9776 грн за долар.

Для порівняння, рік тому у цей же день офіційний курс долара був 41,5 грн, а у 2024 році – 38,4 грн.

Упродовж останнього року курс гривні змінювався поступово. Із грудня 2024 року до першої половини січня 2025-го він дещо ослаб – з 41,5 до 42,28 грн за долар, після чого нацвалюта деякий час трималася на рівні нижче 42 грн і загалом була відносно стабільною. Водночас гривня більше впала щодо євро через зміцнення євро на світовому ринку.

До слова, у державному бюджеті на 2026 рік закладено курс долара у 45,7 грн.

Як писав ZAXID.NET, різких коливань валютного курсу цієї весни не прогнозують. В НБУ наголошували, що Україна має достатній запас міцності завдяки міжнародним резервам. Так, на початок 2026 року вони становили майже 60 млрд доларів.