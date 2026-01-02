Зеленський доручив Раді підготувати законопроєкт про оновлення ДБР

У п’ятницю, 2 січня, президент Володимир Зеленський доручив підготувати та оперативно направити на розгляд Верховної Ради України пропозиції про оновлення Державного бюро розслідувань (ДБР). Про це він повідомив у соцмережах.

«Очікую, що президентський законопроєкт буде напрацьований уже в січні й невідкладно внесений до парламенту», – додав глава держави.

Нагадаємо, у грудні 2025 року єврокомісарка Марта Кос та віцепремʼєр Тарас Качка оприлюднили заяву із 10 ключовими пріоритетами до України на 2026 рік. За словами єврокомісарки, ці «пункти необхідно виконати для успіху процесу вступу України в ЄС».

У ЄС, зокрема, закликали Україну: реформувати ДБР; зміцнити незалежність та розширити юрисдикції НАБУ та САП; провести комплексний перегляд процедури відбору та звільнення генпрокурора; призначити без затримок суддів Конституційного суду та членів Вищої ради правосуддя, які пройшли міжнародну перевірку тощо.