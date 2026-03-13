Віталій Хомутиннік обирався до Верховної Ради від «Партії регіонів»

Колишній народний депутат України Віталій Хомутиннік після початку повномасштабної війни Росії проти України інвестував у нерухомість у Дубаї мільйони доларів. Про це свідчать документи, які журналісти «Слідства.Інфо» проаналізували в межах міжнародного розслідувального проєкту Dubai Unlocked.

Згідно з отриманими даними, влітку 2022 року Хомутиннік придбав апартаменти у житловому комплексі на штучному острові Palm Jumeirah. Сума інвестиції становила 19,7 млн дирхамів, що на той момент перевищувало 5 млн доларів. Йдеться про елітний готельно-житловий комплекс Six Senses The Palm, який зводять на західній частині Crescent острова Palm Jumeirah. Проєкт передбачає будівництво пентхаусів та дворівневих вілл преміумкласу.

Фото BSBG, готельний комплекс Six Senses The Palm

Віталій Хомутиннік – український політик і бізнесмен, який у минулому мав значний вплив у сфері податкової політики. Він обирався до Верховної Ради від «Партії регіонів», а після Революції гідності став одним із лідерів депутатської групи «Відродження». Напередодні повномасштабного вторгнення Хомутиннік залишив Україну, після чого його неодноразово помічали у Монако. Та як встановили розслідувачі, одним із можливих місць його перебування також є Дубай. На це можуть вказувати й публічні фотографії зі світських заходів, на яких з’являлася дружина екснардепа Світлана Хомутиннік. Зокрема, у березні вона відвідувала презентацію колекції одягу в одному з ресторанів столиці Об’єднаних Арабських Еміратів.

Журналісти «Слідства.Інфо» звернулися до Хомутинніка з проханням прокоментувати інвестиції в дубайську нерухомість та походження грошей, однак відповідь не отримали.

Як писав ZAXID.NET, у 2016 році Хомутиннік задекларував 30 компаній, з яких дев’ять були зареєстровані на Кіпрі, Віргінських і Кайманових островах.

В серпні 2017 року правоохоронці порушували справу за декларацією Хомутинніка. Згідно з матеріалами, нардеп задекларував у 2015 році 32,7 млн гривень, 570 тис. доларів і 850 тис. євро готівки. У листопаді того ж року Генеральна прокуратура закрила кримінальне провадження щодо цього.