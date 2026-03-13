Рішення ухвалив Федеральний Верховний суд Швейцарії

Верховний суд Швейцарії відхилив заяву російського «Газпрому» про скасування арбітражного рішення, яким зобов’язали компанію виплатити НАК «Нафтогаз України» понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу. Про це у п'ятницю, 13 березня, повідомив «Нафтогаз».

«Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив заяву російського “Газпрому” про скасування арбітражного рішення від 16 червня 2025 року, за яким росіяни повинні сплатити “Нафтогазу” понад 1,4 млрд доларів заборгованості за послуги з організації транспортування природного газу плюс відсотки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, суд постановив, що російська компанія має покрити судові витрати у розмірі 200 тис. швейцарських франків та компенсувати «Нафтогазу» ще 250 тис. франків витрат, понесених під час розгляду справи у Федеральному Верховному суді.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький заявив, що компанія продовжить роботу над примусовим виконанням цього рішення та веде інші юридичні процеси проти країни-агресора.

Судова справа «Нафтогазу» та «Газпрому» через відмову росіян оплатити послуги з транспортування газу

Суперечка між сторонами виникла через виконання угоди про організацію транспортування природного газу, укладеної у 2019 році. Вона передбачала, що «Нафтогаз» організовує транзит російського газу через територію України до завершення дії контракту 1 січня 2025 року.

У травні 2022 року транзит через точку «Сохранівка» став неможливим через дії російських окупаційних військ. Попри це, українська сторона продовжувала надавати послуги з транзиту через пункт «Суджа». Водночас «Газпром» відмовився повністю оплачувати передбачені угодою послуги.

У вересні 2022 року українська компанія ініціювала арбітражне провадження у Швейцарії відповідно до регламенту Міжнародної торгової палати. У червні 2025 року арбітражний трибунал визнав «Газпром» відповідальним за невиконання платіжних зобов’язань і зобов’язав компанію погасити заборгованість за транспортування газу, нараховані відсотки та арбітражні витрати.

В липні 2025 року «Газпром» намагався оскаржити арбітражне рішення та одночасно подав клопотання про призупинення його виконання до завершення судового розгляду. Проте вже у листопаді того ж року швейцарський суд відмовив у призупиненні виконання рішення. Тепер же інстанція остаточно відхилила скаргу російської компанії. Таким чином, найвищий судовий орган Швейцарії підтвердив чинність арбітражного рішення і відхилив аргументи російської сторони.