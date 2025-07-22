Суд зняв арешт активів з двох компаній, акціями яких володіє «Газпром»

Суд у Гаазі скасував рішення про арешт активів російської енергетичної корпорації «Газпром» у Нідерландах. Арешт зняли з двох компаній через загрозу принципу державного імунітету, повідомило у вівторок, 22 липня, агентство Reuters.

Згідно з рішенням суду, ухваленого минулого тижня, арешт акцій «Газпрому» в компаніях Wintershall Noordzee та Gazprom International Projects BV, розташованих в Нідерландах, скасовується.

Зазначається, що арешт на активи компаній наклали за двома окремими позовами, які подали українські компанії «Славутич-Інвест» та «Жнива». Позови стосувалися збитків, спричиненими російською агресією проти України.

Втім, суд в Гаазі постановив, що арешт активів «Газпрому» може перешкоджати принципу державного імунітету. Принцип означає, що суди Нідерландів не можуть судити дії іншої держави чи держутворення.

Нагадаємо, наприкінці червня «Нафтогаз» виграв міжнародний арбітраж та відсудив у «Газпрому» 1,37 млрд доларів – російську компанію зобов’язали виплатити українському підприємству гроші через порушення контрактних зобов’язань за принципом take or pay. Крім того, в квітні паризький суд дозволив примусово стягнути з Росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу». Ідеться про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів Групи «Нафтогаз» у Криму.