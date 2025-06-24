«Нафтогаз» відсудив у «Газпрому» 1,37 млрд доларів через порушення контракту
З травня 2022 року російський постачальник порушив свої контрактні зобов’язання за принципом take or pay
Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла міжнародний арбітраж проти російського приватного акціонерного товариства «Газпром». Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький в понеділок, 23 червня.
Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав «Газпром» виплатити українській компанії 1,37 млрд доларів через порушення контрактних зобов’язань за принципом take or pay.
Як відомо, у травні 2022 року «Газпром» припинив оплату за транзит російського газу через Україну, коли Київ відмовився транспортувати газ через окуповану Луганщину. Російський постачальник заперечив цей факт і відкинув пропозицію української сторони щодо перенесення обсягів транзиту на інший маршрут – до пункту Суджа в Сумській області.
«У вересні 2022 року “Нафтогаз” ініціював арбітраж, який “Газпром” намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік “Нафтогазу», – розповів Корецький.
Як писав ZAXID.NET, у квітні паризький суд дозволив примусово стягнути з Росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу». Ідеться про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів Групи «Нафтогаз» у Криму.