«Нафтогаз» виграв арбітраж проти «Газпрому» на 1,37 млрд доларів

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» виграла міжнародний арбітраж проти російського приватного акціонерного товариства «Газпром». Про це повідомив очільник компанії Сергій Корецький в понеділок, 23 червня.

Міжнародний арбітражний трибунал у Швейцарії зобов’язав «Газпром» виплатити українській компанії 1,37 млрд доларів через порушення контрактних зобов’язань за принципом take or pay.

Як відомо, у травні 2022 року «Газпром» припинив оплату за транзит російського газу через Україну, коли Київ відмовився транспортувати газ через окуповану Луганщину. Російський постачальник заперечив цей факт і відкинув пропозицію української сторони щодо перенесення обсягів транзиту на інший маршрут – до пункту Суджа в Сумській області.

«У вересні 2022 року “Нафтогаз” ініціював арбітраж, який “Газпром” намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал з арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік “Нафтогазу», – розповів Корецький.

Як писав ZAXID.NET, у квітні паризький суд дозволив примусово стягнути з Росії 5 млрд доларів на користь «Нафтогазу». Ідеться про відшкодування збитків, завданих незаконною експропріацією Росією активів Групи «Нафтогаз» у Криму.