«Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать Росії у Франції

Паризький суд дозволив примусово виконати рішення Гаазького арбітражу про відшкодування 5 млрд доларів збитків, завданих незаконною експропріацією активів Групи «Нафтогаз» у Криму. Про це повідомила українська компанія у четвер, 17 квітня.

«Цей результат – частина нашої глобальної кампанії з примусового виконання рішення арбітражу. Це надзвичайно важлива юридична перемога НАК «Нафтогаз України» та ще пʼяти компаній Групи. Вона дозволяє «Нафтогазу» розпочати процедуру стягнення на території Франції», – розповів очільник «Нафтогазу» Роман Чумак.

Відомо, що «Нафтогаз» вже зареєстрував обтяження на низку активів, що належать Росії у Франції загальною вартістю понад 120 млн євро. Це є першим кроком до примусового виконання рішення арбітражу.

«Наша команда використовує всі доступні юридичні механізми, аби забезпечити виконання арбітражного рішення та притягнути Росію до відповідальності за її протиправні дії», – додав Чумак.

Відшкодування збитків «Нафтогазу»: що відомо

Нагадаємо, у жовтні 2016 року «Нафтогаз» розпочав арбітражне провадження проти Росії, вимагаючи компенсацію за незаконне захоплення Москвою майна групи в окупованому Криму.

12 квітня 2023 року арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському «Нафтогазу» 5 млрд доларів. Та попри ухвалу суду, Росія відмовляється виплатити компенсацію. Відтак компанія ініціювала міжнародну кампанію зі стягнення.

28 жовтня 2024 року окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі російські активи на території Фінляндії.