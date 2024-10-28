Окружний суд міста Гельсінкі наклав арешт на російські активи у Фінляндії

Окружний суд міста Гельсінкі задовольнив клопотання НАК «Нафтогаз України» та ще п’ятьох компаній Групи Нафтогаз і наклав арешт на окремі російські активи на території Фінляндії. Про це у понеділок, 28 жовтня повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що йдеться про нерухомість та інші активи, загальна вартість яких складає десятки млн доларів. Арешт активів – проміжний крок до стягнення компенсації за збитки, завдані захопленням активів «Нафтогазу» у Криму.

«Оскільки Росія відмовляється добровільно сплачувати “Нафтогазу” кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для їх стягнення. Сьогодні ми стали ще на крок ближче до відновлення справедливості. Водночас ми вживаємо активні дії з виконання арбітражного рішення в інших цільових юрисдикціях, де є російські активи», – сказав керівник Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

У пресслужбі «Нафтогазу» наголосили, що рішення суду у Гельсінкі – перший відомий успішний арешт активів за межами України на виконання арбітражного рішення у справах за позовами українських компаній до Росії щодо експропріації майна у Криму.

Крім того, відсотки, передбачені за несплату грошей відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації.

Нагадаємо, 12 квітня арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію виплатити українському «Нафтогазу» 5 млрд доларів за незаконно захоплені у 2014 році активи компанії в Криму.