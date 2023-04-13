Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 12 квітня зобов'язав Росію виплатити українському «Нафтогазу» 5 млрд доларів за незаконно захоплені активи компанії в Криму. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«П'ять мільярдів доларів. Саме таку суму зобов’язав Росію виплатити на користь "Нафтогазу" Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі. Це компенсація за збитки та втрачене майно "Нафтогазу" у Криму, починаючи з 2014 року», – написав Чернишов у Facebook 13 квітня.

Як зазначає LIGA.net, «Нафтогаз» вимагав стягнути з Росії 10 млрд доларів плюс відсотки, казав рік тому попередній керівник компанії Юрій Вітренко. Проте суд вирішив, що сума компенсації повинна дорівнювати справедливій ринковій вартості активів Нафтогазу до моменту їхньої експропріації.

Прес-служба «Нафтогазу» зазначила, що арбітражні рішення можна виконувати через механізм примусового виконання. Тому в разі відмови Росії від добровільного виконання рішення суду, відповідно до Нью-Йоркської конвенції 1958 року, Нафтогаз має право розпочати процес визнання та допуску до примусового виконання рішення на території тих держав, де розташовані російські активи.

Постійна палата третейського суду – міжнародний арбітражний суд, розташований у Гаазі. Вона вважається найстарішим органом вирішення міжнародних спорів. Її було засновано 1899 року.

«Нафтогаз» ініціював арбітражне провадження проти Росії у жовтні 2016 року на підставі угоди між Кабінетом міністрів України та урядом РФ про заохочення і взаємний захист інвестицій, більш відомої як українсько-російська угода про захист інвестицій. Усні слухання з питань юрисдикції та відповідальності відбулися у Палаці миру в Гаазі у травні 2018 року. У лютому 2019 року трибунал ухвалив рішення на користь «Нафтогазу». Трибунал визнав свою юрисдикцію на розгляд справи та визнав, що Росія у порушення своїх зобов’язань за інвестиційною угодою незаконно експропріювала активи Нафтогазу. Друга стадія арбітражного провадження стосувалась лише визначення розміру компенсації втрат «Нафтогазу».