«Укргазвидобування» запустило вже другу за місяць свердловину. Добовий дебіт свердловини оцінють приблизно в 300-400 тис. м³. Про це повідомив голова «Нафтогазу» Олексій Чернишов.

«Ми не тільки забезпечуємо роботу наших об’єктів, але й працюємо над бурінням нових свердловин. Лише за березень ми запустили дві нові потужні свердловини, які дають 300-400 тис. куб. м на добу. Значного результату на цих свердловинах вдалося досягти завдяки застосуванню сучасних підходів до розробки родовищ вуглеводнів», — сказав Чернишов.

Раніше повідомлялось, що «Укргазвидобування» в середині березня пробурило нову оціночно-експлуатаційну свердловину глибиною 5950 м, яка дає 340 тис. м³ природного газу на добу. Тоді результати буріння нової свердловини дали підстави запланувати буріння ще однієї свердловини на цій ділянці родовища.

У вересні минулого року «Укргазвидобування» спільно з компанією Expert Petroleum, якій передано в управління 13 виснажених родовищ газу на заході України, запустили нову свердловину на Львівщині, що дає 115 тис. м³ газу на добу.