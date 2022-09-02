Компанія «Укргазвидобування» спільно з компанією Expert Petroleum, якій передано в управління 13 виснажених родовищ газу на заході України, запустила нову свердловину на Львівщині, що дає 115 тисяч кубометрів газу на добу. Розробники свердловини зазначають, що це високий показник для регіону. Про це повідомляє «Укргазвидобування».

1 жовтня 2020 року «Укргазвидобування» і Expert Petroleum уклали договір про передачу в управління останній 13 виснажених родовищ газу на заході України, зокрема на Львівщині, оскільки компанія спеціалізується на інвестиціях у зрілі активи, використовуючи сучасні технології для збільшення виробництва і запасів та оптимізації діяльності родовищ.

«Свердловина була пробурена та запущена в роботу в рекордні терміни – 18 днів. Сьогодні Карпатський регіон є важливим напрямком стабілізації виробництва та компенсації втрат, які ми понесли від початку широкомасштабної війни. Ми розраховуємо на зростання видобутку на виснажених родовищах в межах проекту РЕС з Expert Petroleum та працюємо над новими перспективними проектами в цьому регіоні», – прокоментував Олександр Романюк, т.в.о. генерального директора «Укргазвидобування».

За словами Ріхарда Білого, технічного директора ТОВ «Експерт Петролеум Україна», результат забезпечили просунуте моделювання пласта та ретельний підбір місця закладання нової свердловини, а також дослідження у продуктивній свердловині на цьому родовищі, аби детальніше вивчити колектор.

Інженери Expert Petroleum далі аналізують показники роботи свердловин, щоб оптимізувати роботу родовища.

Компанія Expert Petroleum зобов’язалася в межах проекту Production enhancement contract (PEC) наростити видобуток у регіоні на 300 млн кубометрів впродовж 5-ти років. Обсяг інвестицій – щонайменше 1 млрд грн.

Компанія Expert Petroleum має 180 працівників на заході України. Її операційний директор в Україні – Мішель Лубутен.

Expert Petroleum – це компанія- оператор у секторі видобування нафти та газу із засновником в Люксембурзі і з бенефіціарами в офшорних зонах. В Україні зареєстрована дочірня компанія ТОВ «Експерт Петролеум Україна». Її основна діяльність зосереджена в Румунії (OMV) та в Україні («Укргазвидобування»). Виконання робіт в обох країнах здійснюється в межах Договорів зі збільшення видобутку (ДЗВ), укладених строком на 15 років з можливістю подовження на 10 років.