Канада надасть Україні 450 млн канадських доларів (близько 12,7 млрд грн) допомоги на закупівлю газу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Черговий крок солідарності від дружньої Канади. Україна отримає 450 млн канадських доларів допомоги на закупівлю газу до опалювального сезону», – написав він увечері середи, 17 серпня у Twitter.

Нагадаємо, що у зв’язку з війною, яку розв’язала Росія проти України, цей опалювальний сезон буде складним. Про те, з якими труднощами може зіткнутися Україна під час опалювального сезону 2022-2023 читайте у нашій статті.