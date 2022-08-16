Львів запасається дровами та купяє буржуйки ан випадок надзвичайної сиутації

Міський голова Львова Андрій Садовий та його заступниця з питань ЖКГ Ірина Маруняк розповіли, як Львів готується до опалювального сезону в умовах війни. Місто закуповує буржуйки, прокладає додаткову тепломережу та закликає мешканців на своєму рівні підготуватися до можливих надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у відеозверненні, яке опублікував Садовий у вівторок, 16 серпня.

За словами Андрія Садового, зараз місто готується до будь-якого розвитку подій.

«Ми провели гідравлічні випробування і всі системи готові. Але ми живемо у часі війни. Ви всі пам'ятаєте кадри за лютий-березень, як люди грілися взимку на сході країни. Чи можливі аномальні ситуації у Львові? Я думаю, так. Тому що коли вдарили російські ракети по трьох підстанціях електропостачання, моментально виникли проблеми. Але ми вибудували для "Львівводоканалу" альтернативну систему подачі електроенергії і всі насосні станції працювали, люди цього навіть не відчули», – розповів Садовий.

За його словами, зараз місто активно закуповує дрова, вугілля та спеціальні печі – буржуйки.

«Що треба мати? Ще ніхто дрова не відміняв – вони завжди рятують у складний час, те саме і вугілля. Ми купуємо багато буржуйок, бо вони єдині, що може залишитися, якщо інше не працює», – переконаний мер Львова.

«У нас є підготовлені ТЕЦ-1 і ТЕЦ-2, вони відремонтовані. Ми також проклали 4 км тепломережі, ще плануємо 2 км прокласти. Також ми зустрілися з головами ОСББ, з керівниками приватних і комунальних управляючих компаній і є розуміння ситуації, яка може бути, всі аткивно готуються», – запевняє Ірина Маруняк.

Нагадаємо, раніше ZAXID.NET аналізував труднощі, на які варто чекати українцям під час опалювального сезону 2022-2023. Зокрема, рівень температури у домівках знизиться на кілька градусів. Також через можливі ракетні удари по інфраструктурі мешканцям приватних та багатоповерхових будинків варто підготувати свої домівки заздалегідь.