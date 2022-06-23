Температура в помешканнях українців під час наступного опалювального сезону не перевищуватиме 20 градусів

В Україні опалювальний сезон 2022-2023 почнеться вчасно, а тарифи на тепло не зміняться. Однак температура в помешканнях буде нижчою, повідомив міністр розвидку громад і територій Олексій Чернишов.

«Очевидно, що ця зима буде надскладною. Головне – ми маємо захистити кожного українця та обігріти його помешкання», – зазначив міністр.

Він наголосив, що тарифи на тепло для українців не зміняться, а опалювальний сезон почнеться вчасно. Водночас Чернишов додав, що українцям потрібно звикнути до умов, які існують в «ощадливих країнах розвинутої Європи».

«Ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в оселі має коливатися в межах 18-20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як в ощадливих країнах розвинутої Європи», – сказав він.

Раніше іноземні ЗМІ повідомляли, що Україна хоче домовитися зі США про постачання газу в рамках ленд-лізу.