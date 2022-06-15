Пропонується, щоб газ, який доставлятиметься до Європи через океан, потрапляв в Україну через трубопровід

Україна запропонувала США угоду про постачання скрапленого природного газу (СПГ) за ленд-лізом, щоб таким чином отримати близько 6 мільярдів кубометрів палива. Про це пише «Європейська правда» з посиланням на видання Foreign Policy.

«Українські топменеджери у сфері енергетики пропонують Вашингтону та іншим західним столицям безліч потенційних рішень для забезпечення постачання на майбутню зиму та збільшення внутрішнього виробництва. Це включає забезпечення міжнародного фінансування для закупівлі природного газу у великих експортерів на Близькому Сході та Північній Африці, розробку альтернативних маршрутів поставок та можливу угоду з Вашингтоном про імпорт СПГ із США за ленд-лізом», – йдеться у публікації.

Зокрема, пропонується, що газ доставлятиметься до Європи і потраплятиме в Україну через трубопровід. При цьому українська сторона планує розрахуватися зі Сполученими Штатами Америки лише після того, як буде збільшено внутрішній видобуток газу.

Глава «Нафтогазу» Юрій Вітренко, який минулого тижня був у Вашингтоні для зустрічі з адміністрацією Байдена, заявив, що Україні потрібне фінансування у розмірі 8 млрд доларів для фінансування імпорту 6 мільярдів кубометрів газу до зими.

За планом про ленд-ліз Україна хоче отримати близько 6 млрд кубометрів LNG, який доставлятиметься до Європи і потраплятиме в країну через трубопровід.

Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років, як вважається, стане найскладнішим в історії України. Крім того, уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд. кубометрів газу. На початок червня у підземних сховищах перебувало понад 10 млрд кубометрів.