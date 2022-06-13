Нульові квоти встановлені на експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку

Кабінет міністрів вніс зміни до переліку товарів, експорт та імпорт яких підлягає ліцензуванню, та квот на 2022 рік. Про це йдеться у постанові КМУ від 7 травня 2022 р. № 666.

Експорт вугілля, мазуту та газу українського видобутку підлягає ліцензуванню, але на нього встановлені нульові квоти. Згідно з постановою, нульові квоти встановлені на:

паливо рідке (мазут)

вугілля кам’яне, антрацит; брикети, котуни та аналогічні види твердого палива, одержані з кам’яного вугілля (крім коксівного вугілля)

газ природний українського походження.

Раніше Кабінет міністрів створив штаб з підготовки до осінньо-зимового періоду 2022/23 років, як вважається, найскладнішого в історії України. Крім того, уряд доручив Нафтогазу накопичити до опалювального сезону 19 млрд. кубометрів газу. На початок червня у підземних сховищах перебувало понад 10 млрд кубометрів.