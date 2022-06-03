Рішення скасувати всі мита на українські товари Рада ЄС ухвалила ще 24 травня

Офіційний вісник Європейського Союзу 3 червня опублікував рішення Ради ЄС від 24 травня про скасування усіх мит і квот на низку українських товарів. Воно набуде чинності на наступний день після публікації – тобто 4 червня і діятиме рік.

Згідно з цим рішенням, ЄС до 5 червня 2023 року скасовує:

всі мита відповідно до поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, які ще не були лібералізовані, зокрема, товарів промисловості, мита на які мали поступово зникнути до кінця 2022 року, овочі та фрукти, а також товари сільського господарства;

антидемпінгові мита на товари українського походження;

застосування загальних правил імпорту щодо товарів українського походження.

Євросоюз є одним із найважливіших торговельних партнерів України. На ЄС припадало понад 40% загальної торгівлі України у 2021 році. Україна зі свого боку була 15-м торговим партнером ЄС, що становило приблизно 1,2% загальної торгівлі ЄС.

Своє рішення Рада ЄС пояснила бажанням підтримати українську економіку, яка суттєво страждає під час війни. раніше ЄС ніколи не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни.