Рада Європейського Союзу тимчасово скасувала всі мита та квоти на експорт із України. Це рішення діятиме впродовж одного року.

Як повідомляє «Європейська правда», своє рішення Рада ЄС пояснила тим, що через російську агресію в Україні постраждали виробничі потужності та транспортна інфраструктура, що суттєво вплинуло на можливості торгівлі.

«Це означає, що впродовж одного року ввізне мито на весь український експорт до Європейського Союзу не сплачуватиметься. Завдяки цим заходам ЄС зможе суттєво підтримати економіку України», – йдеться у заяві Ради ЄС.

Рішення ЄС, що діятиме впродовж року, передбачає, що скасування мит стосується промислової продукції, фруктів, овочів та сільськогосподарської продукції.