Канада долучилась до ініціативи ЄС і Великої Британії

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що держава скасовує на рік усі мита на товари з України. Про це повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки Юлія Свириденко у Facebook.

«Канада скасовує на 12 місяців усі мита на українські товари. Про це оголосив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Це гарне продовження ініціативи ЄС і Великої Британії, що підтверджує зацікавленість розвинутих держав залучати українську економіку до власних промислових і торгових ланцюгів», – написала вона.

За словами Свириденко, для українського міністерства і посла в Канаді Юлії Ковалів - це амбітна робоча програма на цей рік.

Як інформував ZAXID.NET, 27 квітня Єврокомісія запропонувала на рік скасувати всі мита для українських товарів.