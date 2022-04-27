Призупинення дії мит значно полегшить експорт українських товарів до ЄС

Європейська комісія запропонувала скасувати на один рік імпортні мита на український експорт до Європейського Союзу. Про це заявила глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише «Інтерфакс-Україна».

«Я обговорювала з президентом Зеленським способи підтримки економіки, крім макрофінансової допомоги та грантів, які ми надаємо. Ми обидва згодні з критичним значенням швидкого та широкого призупинення імпортних мит для підйому економіки України», – заявила вона.

За її словами, призупинення дії мит «значно полегшить експорт українських промислових та сільськогосподарських товарів до ЄС». Вона пообіцяла продовження економічної допомоги Києву.

Пропозиція ЄК також передбачає призупинення на один рік усіх антидемпінгових та захисних заходів ЄС, які діють щодо українського експорту сталі. Цей крок, пояснюють у Брюсселі, покликаний допомогти збільшити експорт України до ЄС, що полегшить скрутне становище українських виробників та експортерів у нинішній ситуації в країні.

У Єврокомісії вказують на те, що за складних умов обстановки в Україні Євросоюз хоче зробити все можливе, щоб допомогти цій країні «зберегти свої торгові позиції з рештою світу та ще більше поглибити свої торгові відносини з ЄС».

У Брюсселі також повідомляють, що ЄС вживає заходів щодо полегшення наземних перевезень товарів, щоб допомогти вивозити українську продукцію за межі країни. Так, Єврокомісія вже розпочала лібералізацію умов для українських водіїв вантажівок, що перевозять товари між Україною та ЄС, а також дії щодо полегшення транзиту та використання інфраструктури ЄС для спрямування українського експорту до третіх країн.

На пропозицію Європейської комісії відреагував прем’єр-міністр Денис Шмигаль, який висловив вдячність Єврокомісії.

«Європейська комісія запропонувала сьогодні скасувати на один рік імпортні мита на весь український експорт до ЄС. Вдячний Єврокомісії та віцепрезиденту Єврокомісії Валдісу Домбровскісу за цей безпрецедентний жест підтримки України у війні. Цей крок допоможе українським виробникам та експортерам під час російської агресії», – зазначив глава уряду.

.@EU_Commission запропонувала сьогодні скасувати на один рік імпортні мита на весь експорт до #ЄС. Вдячний Єврокомісії та @VDombrovskis за цей безпрецедентний жест підтримки України у війні. Цей крок допоможе виробникам та експортерам під час російської агресії! pic.twitter.com/02B3DQtvI8 — Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) April 27, 2022

Згодом Шмигаль пояснив, що ЄС ніколи раніше не вживав таких масштабних заходів із лібералізації торгівлі щодо жодної країни.

За його словами, для українського бізнесу це відкриває додаткові можливості, а продукція стає більш конкурентоздатною на європейському ринку