Україна сподівається отримати статус кандидата на саміті лідерів ЄС у червні

У п'ятницю, 8 квітня, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн офіційно передала президенту Володимиру Зеленському опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком для надання Україні статусу кандидата в ЄС. Церемонія відбулася після переговорів з Володимиром Зеленським у Києві, повідомляє «Європейська правда».

«Цей опитувальник – це основа для дискусії, яка має призвести до висновку Єврокомісії (щодо готовності України до отримання статуту кандидата – ред.)», – заявила вона.

Президентка фон дер Ляєн уточнила, що йдеться про пришвидшену процедуру, оскільки відносини України та ЄС є настільки розвинутими, що Брюссель не потребує відповідей.

«Зазвичай минають роки, перш ніж Єврорада приймає заявку на членство, але Україна зробила це за тиждень або два, і я прошу рухатися вперед якнайшвидше», – сказала вона. – наша мета – подати заявку України до ради цього літа».

«Ми знаємо багато один про одного. Тому заповнення забере не роки, як зазвичай, а тижні», – пояснила вона.

Володимир Зеленський поправив Урсулу фон дер Ляєн, запевнивши, що Україна впорається ще швидше.

«Ми будемо готові з відповідями за тиждень», – заявив він.

Урсула фон дер Ляєн, утім не стала прогнозувати, коли ЄС може ухвалити політичне рішення про надання статусу кандидата.

Як повідомляє агентство Reuters президентка Єврокомісії під час візиту до міста Буча на Київщині оголосила, що ЄС зробить усе, щоб підтримати Україну у виконанні «необхідних кроків» для забезпечення членства в Євросоюзі.

За даними агентства, під час поїздки з Брюсселя до Києва фон дер Ляєн сказала журналістам, що найважливішим повідомленням, яке вона везе, є те, що для України «буде шлях до ЄС».

Вона пообіцяла підтримувати Київ, щоб «вийти з війни як демократична країна», у чому, за її словами, допоможе Європейський Союз та інші донори, зазначає Deutsche Welle.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина стверджує, що Україна сподівається, що в червні цього року на саміті лідерів Європейського Союзу отримає статус кандидата на членство в ЄС.

«Сподіваємося, що в червні цього року на саміті лідерів Європейського Союзу (Україна - ред.) отримає статус кандидата на членство, і цей процес відкриє для нас нові політичні обрії, але у першу чергу фінансові обрії», – цитує посадовицю «Укрінформ».

Як інформував ZAXID.NET, 28 лютого, за 4 дні після початку російської агресії, Україна офіційно подала до Брюсселя заявку про вступ до ЄС та висловила сподівання, що ЄС, зважаючи на обставини, зможе швидко розпочату процедуру.

Неформальний саміт ЄС 11 березня дав політичну згоду на те, щоби Єврокомісія розпочала процедуру, але від окремих держав звучали заяви про те, що процедура не має бути прискореною.

Утім згодом президента ЄК Урсула фон дер Ляєн пообіцяла Зеленському що розгляд заявки і ухвалення рішення щодо надання Україні статусу кандидата відбудеться в рекордно стислі строки – за кілька місяців.