Лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу зобов'язуються підтримати Україну у процесі відновлення після війни, яку розв'язала Росія, і вважають за необхідне створити для цього Трастовий фонд солідарності.

«Зважаючи на руйнування та величезні втрати, завдані Україні військовою агресією Росії, Європейський Союз зобов'язується надавати підтримку уряду України для задоволення його невідкладних потреб, а після припинення тиску Росії – на відновлення демократичної України. З цією метою Європейська рада погоджується створити Трастовий фонд солідарності з Україною і запрошує до участі своїх міжнародних партнерів, а також закликає до невідкладного початку підготовки», – сказано у висновках саміту Ради ЄС, які було опубліковано вранці у п’ятницю, 25 березня, пише «Інтерфакс-Україна».

«Європейська Рада закликає до своєчасної організації міжнародної конференції для збору коштів у рамках Трастового фонду солідарності України», – заявили лідери ЄС.

Крім того, Європейська рада закликала Європейську Комісію «продовжувати надавати технічну допомогу, щоб допомогти Україні провести необхідні реформи».

Також лідери держав та урядів країн-членів Європейського Союзу вкотре заявили про свою підтримку європейського вибору України й запропонували Європейській Комісії надати свої висновки щодо заявки Києва на членство.

У висновках Європейської ради згадано кризу з українськими біженцями. У зв’язку з нею лідери ЄС закликали Єврокомісію ухвалити будь-які ініціативи для сприяння зусиллям країн, які приймають біженців з України.