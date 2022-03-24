ЄС подвоїв обсяг військової допомоги Україні
Тепер вона становитиме мільярд євро
Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про збільшення початкового бюджету на допомогу Україні на додаткові 500 млн євро. Про це повідомляється на сайті Раді ЄС у середу, 23 березня.
Таким чином її подвоять до мільярда євро.
Рада ЄС ухвалила заходи допомоги у межах Європейського фонду миру (EPF). Це допоможе фінансувати надання обладнання та матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки летального озброєння в оборонних цілях. Термін дії пакету допомоги також продовжується на 12 місяців.
«Ми продовжимо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та невимовних страждань, яких вона завдає населенню України. Додаткові 500 млн євро у рамках Європейського фонду миру – ще один знак підтримки з боку ЄС Збройних сил України для захисту своєї території та свого населення», – сказав Верховний представник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.
Нагадаємо, що Європейський Союз вимагає, щоб Росія негайно припинила свої військові дії, вивела всі сили та військову техніку з території України, а також поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.
Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, оголосив, що ЄС і надалі буде підтримувати Україну та українські збройні сили для захисту своєї території та свого населення.
Раніше в середу генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу