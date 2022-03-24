ЄС продовжить підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії

Рада Європейського Союзу ухвалила рішення про збільшення початкового бюджету на допомогу Україні на додаткові 500 млн євро. Про це повідомляється на сайті Раді ЄС у середу, 23 березня.

Таким чином її подвоять до мільярда євро.

Рада ЄС ухвалила заходи допомоги у межах Європейського фонду миру (EPF). Це допоможе фінансувати надання обладнання та матеріалів, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки та паливо, так і військового обладнання та платформ, призначених для доставки летального озброєння в оборонних цілях. Термін дії пакету допомоги також продовжується на 12 місяців.

«Ми продовжимо підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії та невимовних страждань, яких вона завдає населенню України. Додаткові 500 млн євро у рамках Європейського фонду миру – ще один знак підтримки з боку ЄС Збройних сил України для захисту своєї території та свого населення», – сказав Верховний представник Євросоюзу з зовнішньополітичних питань Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що Європейський Союз вимагає, щоб Росія негайно припинила свої військові дії, вивела всі сили та військову техніку з території України, а також поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України у її міжнародно визнаних кордонах.

Верховний представник Європейського Союзу Жозеп Боррель, оголосив, що ЄС і надалі буде підтримувати Україну та українські збройні сили для захисту своєї території та свого населення.

Раніше в середу генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг анонсував додаткову підтримку України на майбутньому саміті Альянсу