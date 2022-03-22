Голова Офісу президента України Андрій Єрмак

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак переконаний, що українській армії потрібне наступальне озброєння, ракети середньої дальності та ленд-ліз для відсічі у війні з Росією. Про це він заявив під час виступу у лондонському аналітичному центрі Chatham House.

«Наші збройні сили та громадяни тримаються з надлюдською мужністю, але війну не виграти без наступальних озброєнь, без ракет середньої дальності, які можуть бути засобом стримування. В нашому випадку – стримування, а не агресії», – сказав Єрмак,

Як йдеться у повідомленні голови ОП на його Telegram-каналі, без повноцінного ленд-лізу ми можемо лише оборонятись.

«Але неможливо ефективно захищатись довго без надійної ешелонованої системи протиповітряної оборони, яка збиває ворожі та балістичні ракети на далекій відстані. Однак нам її не дають. Як не дають винищувачів. Нас не хочуть бачити в НАТО. Цей страх ескалації зрозумілий. Але він не врятує», – сказав він.

За словами Єрмака, російські загарбники не досягли поставлених цілей, тому агрессор намагається спровокувати гуманітарну катастрофу, знищити критичну цивільну інфраструктуру та промисловий потенціал.

Глава ОП додав, що Росія хоче знищити Україну – це єдина мета окупантів.

Зауважимо, що під «ленд-лізом» розуміють систему, що існувала підчас Другої світової війни. За нею США, частково на безоплатній основі, передавали своїм союзникам у Другій світовій війні боєприпаси, техніку, продовольство і стратегічну сировину, включаючи нафтопродукти. Концепція цієї програми надавала президентові владу допомагати будь-якій країні, чия оборона визнавалася життєво важливою для США.

Нагадаємо, що раніше президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден запевнив, що США зроблять все необхідне, щоб українці мали зброю для захисту від російської навали.