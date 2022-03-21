Європейський Союз вдвічі збільшить вдвічі військово-фінансову підтримку для України – до 1 млрд євро. Про це заявила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок, пише «Укрінформ».

«Сьогодні ми приймаємо політичне рішення щодо подальшої військово-фінансової підтримки з боку ЄС для України: ми збільшуємо кошти на закупівлю техніки та озброєнь до 1 мільярда євро», – заявила Бербок.

Тим самим ЄС хоче чітко підкреслити, що стоїть на боці України, сказала вона. Крім того, за даними Бербок, будуть вжиті заходи з метою «закрити всі лазівки для обходу санкцій», щоби чітко дати зрозуміти деяким країнам, що можливостей для обходу обмежень не буде.

«Всі, хто отримують вигоду від цієї війни, від цього режиму, вони та члени їхніх сімей будуть відповідно санкціоновані», – попередила Бербок.

За її словами, дії Росії в Україні дедалі більш жорстокі, цілком свідомі бомбардування цивільної інфраструктури «рвуть серце». Ступінь вини російських загарбників будуть вирішувати суди, але для самої Бербок «абсолютно зрозуміло, що йдеться про воєнні злочини».