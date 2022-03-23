Швеція надасть Україні додатково 5000 одиниць протитанкової зброї для боротьби із російським вторгненням. Також новий пакет військової підтримки включатиме обладнання для розмінування. Про це заявив міністр оборони Петер Гультквіст, повідомила 23 березня «Європейська правда» з посиланням на Шведське радіо.

У другій половині дня фінансовий комітет парламенту Швеції має обговорити новий пакет воєнної підтримки.

Раніше Швеція вже надіслала Україні 5000 одиниць протитанкової зброї, а також іншу військову допомогу. 11 березня також стало відомо, що Швеція передасть Україні захисне спорядження, дрони та біноклі.

Нагадаємо, ще до початку російського вторгення Швеція заявляла, що не буде постачати зброю Україні. Проте пізніше чотири країни Євросоюзу, серед яких була і Швеція, вирішили надати Україні озброєння.