Лідери Європейського Союзу затвердили висновки, в яких заявили про намір і надалі зміцнювати зв'язки та партнерство з Україною, але про надання країні статусу кандидата на членство в ЄС не йдеться. Відповідні висновки було ухвалено у рамках неформального саміту ЄС, який проходить 10-11 березня у Версалі (Франція).

«Європейська Рада визнала європейські прагнення та європейський вибір України, як зазначено в Угоді про асоціацію. 28 лютого 2022 року, реалізуючи право України на вибір своєї долі, Президент України подав заявку України на вступ до Європейського Союзу. Рада діяла швидко і запропонувала Європейській Комісії подати свою думку за цією заявою відповідно до відповідних положень договорів. В очікуванні цього і без зволікання ми ще більше зміцнюватимемо наші зв'язки і поглиблюватимемо наше партнерство, щоб підтримати Україну в її русі європейським шляхом. Україна належить нашій європейській сім'ї», – йдеться в ухваленій резолюції, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

Як зазначає «Європейська правда», у рішенні є низка позитивних зсувів у порівнянні з попередніми формулюваннями, однак в ньому немає посилань на статтю 49 Договору ЄС щодо процедури приєднання, а також немає ані позитивних, ані негативних згадок про «пришвидшену процедуру», вступу за якою прагнула Україна.

У документі також йдеться, що «два тижні тому Росія повернула війну до Європи».

«Неспровокована та необґрунтована військова агресія Росії проти України грубо порушує міжнародне право, принципи Статуту ООН та підриває європейську і глобальну безпеку й стабільність. Ця війна завдає невимовних страждань українському населенню. Росія та її спільниця Білорусь несуть повну відповідальність за цю агресивну війну, і винні нестимуть відповідальність за цю агресивну війну і ті, хто відповідальний, нестимуть відповідальність за цю агресивну війну, у тому числі за невибіркове завдання ударів по цивільному населенню та цивільним об'єктам », – наголошується у резолюції, в якій також міститься до Росії заклик вивести з України війська.

Крім того, у документі йдеться про те, що лідери ЄС віддають «належне народу України за його мужність у захисті своєї країни та наших спільних цінностей свободи та демократії».

«Ми не залишимо їх самих. ЄС та його держави-члени продовжуватимуть надавати скоординовану політичну, фінансову, матеріальну та гуманітарну підтримку. Ми сповнені рішучості підтримати відновлення демократичної України після того, як припиниться тиск Росії. Ми сповнені рішучості ще більше посилити наш тиск на Росію та Білорусь. Ми забезпечимо повне виконання прийнятих нами санкцій і залишаємося готовими швидко діяти з подальшими санкціями за необхідності», – йдеться у висновках Європейської Ради.