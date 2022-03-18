Європейський союз додатково виділить Україні 300 млн євро макрофінансової допомоги. Про це домовилися 18 березня під час розмови президент України Володимир Зеленський та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

«Домовилися про новий «макрофін» – ще 300 млн євро для України. На додачу до тих, щодо яких уже було ухвалене рішення», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Під час розмови домовилися про підтримку європейськими країнами біженців з України та наступний пакет санкцій проти Росії.

«Президентка Урсула фон дер Ляєн пообіцяла, що зробить усе можливе для прискорення вступу України у ЄС. Бюрократичні процеси, які зазвичай займають роки, скорочуємо для нашої держави до тижнів, до місяців», – додав Володимир Зеленський у відеозверненні.

Мав предметну розмову з Президентом ЄК @vonderleyen. Висновок ЄК щодо заявки України на членство в #ЄС буде підготовлений протягом декількох місяців. Уряду та ЄК надано доручення. Спільно рухаємося до нашої стратегічної мети. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 18, 2022

Також президент України мав розмови з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та премʼєр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, під час яких обговорили конкретні кроки для підтримки України не тільки у сфері оборони, а й економіки.

Нагадаємо раніше Євросоюз анонсував надання 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні.