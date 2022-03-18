В Україні напрацювали механізм для спрощеного ввезення з-за кордону найнеобхідніших товарів. Для цього всі товари, які везуть їдуть в Україну, звільнять від сплати мита та ПДВ.

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів, секретарю РНБО і голові Верховної Ради розробити формат, який дасть змогу прискорити постачання всіх необхідних товарів з-за кордону.

«Насамперед це стосується продуктів харчування, пального та інших товарів, які задовольняють базові потреби суспільства. Війна – не час для того, щоб бюрократи, карʼєристи з різних відомств ускладнювали забезпечення людей. Ми хочемо максимально спростити проходження через митницю всіх товарів, які необхідні зараз українцям», – сказав Володимир Зеленський.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що уряд прийняв рішення про спрощення митних процедур. За його словами, відразу після внесення змін до Митного та Податкового кодексів той, хто хоче залишатись на загальній системі, сплачує лише ПДВ. Ті, хто просто хоче везти товар в Україну без будь-якого митного оформлення, завчасно заповнить ВМД декларацію і проїжджає.

«Ми ставимо мету створити найшвидшу митницю у світі. Жодних паперів на митниці. Без сплати ПДВ, мита та митних платежів», – зазначив Денис Шмигаль.

Він додав, що відповідна постанова Кабміну сьогодні вже прийнята. Верховна Рада якнайшвидше звільнить від мита та ПДВ всі товари, які сьогодні їдуть в Україну.

Нагадаємо, за прогнозами ООН, через війну Росії проти України світові ціни на продукти харчування та корми можуть зрости на 20%.