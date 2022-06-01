Україна зобов’язалася скасувати всі обмеження на імпорт польських товарів, у тому числі й сільськогосподарської продукції, йдеться у спільній заяві за підсумками міжурядових консультацій двох країн від 1 червня.

«Українська сторона погодилася не вводити жодних обмежувальних заходів щодо імпорту з Польщі та зобов’язалася співпрацювати з польською стороною щодо зняття існуючих обмежень на імпорт товарів з Польщі в Україну, у тому числі сільськогосподарської продукції», – сказано в заяві, яку підписали прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і голова Ради міністрів Польщі Матеуш Моравецький.

У свою чергу, Польща пообіцяла підтримувати український експорт продовольчих товарів та наголосила на готовності підтримувати сільськогосподарські виробничі потужності України з метою максимального збору врожаїв у наступному сезоні.

Польща зобов’язалася допомогти Україні у військовій сфері: зокрема, там пройдуть базовий курс 60 українських кандидатів у льотчики.

Згідно з цією заявою, Польща також зосередить свої зусилля на відбудові Харківської області, яка постраждала від російської агресії. Крім того, у рамках допомоги жертвам війни у липні в Києві розпочне свою роботу Фонд Климентія Шептицького, який опікується сиротами загиблих українських воїнів і надає допомогу звільненим з полону жінкам.

Як зазначається в заяві, Україна і Польща домовилися активізувати співпрацю з метою підвищення ефективності функціонування пунктів пропуску на українсько-польській ділянці державного кордону. Для цього створили українсько-польську робочу групу, а в червні розпочнеться пілотна програма, спрямована на різке збільшення спільних контрольно-пропускних постів на прикордонному переході Корчова-Краковець.

«З цією метою Сторони домовилися про кроки, які необхідно вжити для якнайшвидшого підписання угоди між Україною та Польщею про посилене співробітництво контролюючих органів на кордоні, у тому числі щодо контролю в спільних пунктах пропуску», – йдеться в заяві.

Повний текст документа можна прочитати на сайті уряду.