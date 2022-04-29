Кабмін вирішив залишити ціни на газ для населення без змін на рівні 8 грн за м3. Пільгова ціна діятиме й для критично важливих підприємств.

Як повідомив під час засідання уряду у пʼятницю, 9 квітня, прем'єр Денис Шмигаль, базові річні тарифи на газ, які мали діяти лише до кінця квітня, залишили без змін.

«Сьогодні приймаємо рішення про те, що ціни на газ для людей залишаються без змін. Жодного підвищення. 8 грн за куб, як і було. Пільгова ціна буде діяти й для підприємств, які виконують життєво важливі функції для забезпечення обороноздатності держави», – сказав Денис Шмигаль.

Окремим рішенням уряд також рекомендував місцевим органам влади й комунальним підприємствам на час дії воєнного не підвищувати тарифи на комунальні послуги.

Зазначимо, що у квітня 2021 року уряд запровадив обов’язкові річні тарифи на газ, які діють упродовж року. Газопостачальним компаніям заборонено встановлювати ціни на газ вище базового тарифу.