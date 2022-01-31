Євросоюз готується до можливої зупинки або скорочення поставок газу з Росії. Про це заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«Ми готові на випадок, якщо дипломатія зазнає невдачі, і ми розглядаємо всі варіанти. Це включає підвищення нашої стійкості, у тому числі шляхом роботи з такими партнерами, як США, Катар і Азербайджан, щодо постачання газу у випадку, якщо Росія вирішить скоротити або зупинити постачання», – заявив Боррель.

Він також уточнив, що в ЄС просунулися у підготовці високоефективних заходів у відповідь на випадок подальшої російської агресії проти України, «які завдадуть серйозної шкоди російській економіці та фінансовій системі».

«Ми також розглядаємо заходи експортного контролю, які б мали більш довгостроковий ефект, оскільки обмежують Росію в продуктах, необхідних їй для реалізації її стратегічних амбіцій», – зазначив чиновник.

«Сьогодні ми переживаємо найнебезпечніший момент періоду після закінчення "холодної війни". Водночас ми повинні уникати подальшого розкручування спіралі ескалації і слідувати закликам президента Зеленського уникати будь-якої "паніки"», – зазначив Боррель.

Боррель також наголосив, що дипломатична присутність Євросоюзу в Києві залишається без змін.