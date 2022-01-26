Деякі країни Європейського Союзу під час обговорення ймовірних нових антиросійських санкцій на випадок вторгнення РФ в Україну попросили зробити винятки для низки банків Росії, а також для вже укладених контрактів із російською стороною. Про це повідомляє «Суспільне» з посиланням на матеріал американського агентства Bloomberg.

Джерела агентства серед офіційних посадовців Європейського Союзу, стверджують, що низка країн запропонували захистити від санкцій угоди в енергетичній сфері у випадку початку російського вторгнення в Україну.

«Кілька великих західних держав-членів ЄС звернулися із проханням про винятки в межах деяких із запропонованих заходів», – йдеться у повідомленні.

Згідно із даними джерел Bloomberg, вони запропонували впровадити «перехідні періоди» та винятки для окремих банків, угод, пов'язаних з енергетикою, а також для вже наявних контрактів, укладених із Росією.

Також повідомляється, що уряди країн ЄС намагаються вирішити, які конкретні дії, окрім прямого військового нападу на Україну, мають стати підставою для впровадження санкцій проти Росії. Серед них розглядаються дезінформація, кібератаки, обмеження постачання газу та спроби дестабілізувати уряд України.

«Європейські країни дотримуються різних поглядів на те, які політичні, економічні чи фінансові санкції мають бути накладені на Росію, якщо вона діятиме проти України, опираючись тиску з боку США, які вимагають заздалегідь узгодити заходи як фактор стримування», – стверджує Bloomberg.

Водночас ЄС та США все ще обговорюють терміни впровадження санкцій.

Додамо, що агентство Reuters з посиланням на адміністрацію президента Джо Байдена повідомило напередодні, що США ведуть переговори з найбільшими виробниками природного газу по всьому світу, щоб зрозуміти їх можливості та готовність тимчасово збільшити видобуток та розподілити ці обсяги серед європейських покупців на випадок, якщо Росія припинить постачання енергоносіїв.