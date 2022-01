Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що російських десантників почали перекидати ближче до кордону України.

Як йдеться у повідомленні розслідувачів, 24 січня у соцмережах було опубліковано відео з військовою технікою, яку перевозили залізницею. Ролик, як стверджується, знятий у Брянській області, що межує з Білоруссю та Україною. На записі видно залізничний потяг з технікою, прикритою брезентом.

Дослідник Роберт Лі повідомив, що склад перевозив 31 бойову машину десанту БМД-4М і вісім бронетранспортерів БТР-МДМ, що десантуються.

«Крім того, до складу поїзда входять п'ять пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також ми нарахували на платформах вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для ВДВ», – повідомили у CIT.

За інформацією бази даних російської залізниці, яку наводить розслідувальна група, склад йшов зі станції Текстильний в Іванівській області, поблизу якої розташований 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії.

Looks like we're seeing further VDV deployments, this time reportedly in Bryansk. Those are BTR-MDM Rakushka and BMD-4M airborne armored vehicles, and 39 of them is a battalion set (31 BMD-4M and 8 BTR-MDM). Plus a R-142DA command post vehicle. 776/https://t.co/mHyTmvRGYi pic.twitter.com/VrcOo7O2t0