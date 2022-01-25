Російських десантників почали перекидати ближче до кордону України
Група розслідувачів СІТ зафіксувала чергове переміщення військ РФ біля українських кордонів
Розслідувальна група Conflict Intelligence Team (CIT) повідомила, що російських десантників почали перекидати ближче до кордону України.
Як йдеться у повідомленні розслідувачів, 24 січня у соцмережах було опубліковано відео з військовою технікою, яку перевозили залізницею. Ролик, як стверджується, знятий у Брянській області, що межує з Білоруссю та Україною. На записі видно залізничний потяг з технікою, прикритою брезентом.
Дослідник Роберт Лі повідомив, що склад перевозив 31 бойову машину десанту БМД-4М і вісім бронетранспортерів БТР-МДМ, що десантуються.
Брянская обл pic.twitter.com/uPjqs9dpWG— IgorGirkin (@GirkinGirkin) January 25, 2022
«Крім того, до складу поїзда входять п'ять пасажирських вагонів, які дозволяють перевозити понад 250 осіб. Також ми нарахували на платформах вісім укорочених двовісних вантажівок КАМАЗ-43501, характерних для ВДВ», – повідомили у CIT.
За інформацією бази даних російської залізниці, яку наводить розслідувальна група, склад йшов зі станції Текстильний в Іванівській області, поблизу якої розташований 217-й гвардійський парашутно-десантний полк 98-ї повітряно-десантної дивізії.
Looks like we're seeing further VDV deployments, this time reportedly in Bryansk. Those are BTR-MDM Rakushka and BMD-4M airborne armored vehicles, and 39 of them is a battalion set (31 BMD-4M and 8 BTR-MDM). Plus a R-142DA command post vehicle. 776/https://t.co/mHyTmvRGYi pic.twitter.com/VrcOo7O2t0— Rob Lee (@RALee85) January 25, 2022
«Це перше підтверджене відео перекидання десантників ближче до кордону з Україною», – додали в CIT.
Нагадаємо, Росія зосередила поблизу українських кордонів понад 100 тис. військових і військову техніку. Росія вимагає від НАТО ніколи не включати Україну до свого складу і повернутися до конфігурації 1997 року, коли до його складу входили лише 17 країн.