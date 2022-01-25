У вівторок, 25 січня, депутати Верховної Ради ухвалили постанову, у якій заявили про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Росії. Документ надішлють ООН, Європарламенту та іншим державам та міжнародним організаціям.

За відповідне рішення 25 січня проголосували 282 народні депутати – представники всіх депутатських фракцій та груп, окрім «Опозиційної платформи – За життя».

У постанові депутати нагадують, що Росія вдається до військового шантажу задля перешкоджання реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Відтак Верховна Рада просить визнати, що такі вимоги Росії є порушенням Конституції та законів України, міжнародного права, а також низки норм міжнародного права. Зокрема депутати згадали й Будапештський меморандум, яким Росія зобов'язалася поважати незалежність, суверенітет та кордони України.

Нагадаємо, що біля кордонів України залишаються приблизно 100 тис. російських військових. В Білорусі на лютий заплановані військові навчання з Росією, і солдати вже починають прибувати до країни.

В українській розвідці кажуть, що Росія готується до можливої атаки на схід і південь України в січні-лютому 2022 року. Американські розвідники, вважають, що наступ на Україну може відбутися з трьох напрямків: з окупованого Криму, Білорусі та російського кордону.