Криза, спровокована Росією навколо України, підриває європейську систему безпеки. Про це заявила віце-президентка Парламентської асамблеї НАТО Мімі Коделі, повідомляє «Укрінформ».

За її словами, дії Росії спрямовані на те, щоб кинути виклик усьому міжнародному порядку. «Ми маємо бути чіткими в тому, що криза, перед якою ми постаємо, – вона торкається не лише України. Дії Росії спрямовані на те, щоб кинути виклик міжнародному порядку. Цей порядок був створений після завершення Другої світової війни саме для того, щоб ми ніколи більше не відчули знову наслідки військової агресії», – наголосила Коделі.

Вона зауважила, що Парламентська асамблея НАТО висловлює повну солідарність з Україною, непохитну підтримку її суверенітету, незалежності та територіальної цілісності.

«Ми докладемо зусиль для того, щоб відповіддю на будь-яку подальшу агресію Росії стало не лише одноголосне засудження, а й дуже висока ціна. Ми вітаємо той факт, що наші уряди збільшують практичну допомогу для України, щоб допомогти їй захистити себе. Ніщо не може виправдати військову агресію», – наголосила Коделі.

Вона зауважила, що колективні зусилля міжнародної спільноти нині спрямовані на пошук шляхів деескалації через дипломатію.

Разом з тим, за її словами, глибоке занепокоєння парламентаріїв викликає той факт, що Росія не виявляє жодних ознак намірів або бажання провести деескалацію. Навпаки, кожен день приносить нову інформацію щодо посилення військового тиску з боку Росії та її подальших спроб дестабілізувати Україну.

Нагадаємо, що напередодні країни НАТО вирішили посилити присутність Східній Європі через нарощування військ Росії біля українського кордону. Зокрема, Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві. Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО.