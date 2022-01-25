Міністр оборони США Ллойд Остін привів у підвищену готовність 8,5 тис. військових для потенційного перекидання цих сил до Європи. Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Контингент базується у США і готовий за потреби долучитися до сил реагування НАТО, якщо цю групу активують. Підкреслюється, що наразі йдеться лише про приведення військ у підвищену готовність, а рішення про перекидання сил із США поки не приймали.

«Міністр Остін привів у підвищену готовність частину підрозділів у США, що збільшує нашу готовність надати сили, якщо НАТО активують опцію сил реагування, або виникнуть інші обставини», – повідомив Кірбі.

Кірбі наголосив, що цей наказ підтверджує відданість США зобов’язанням про колективний захист союзників у НАТО, оскільки ці американські сили можуть доповнити значний контингент, що вже перебуває у Європі.

Речник Пентагону пяснив, що на даний час «абсолютно зрозуміло, що Росія не має наміру починати деескалацію і відводити свої війська від України».

До слова, напередодні країни НАТО вирішили посилити присутність Східній Європі через нарощування військ Росії біля українського кордону.

Зокрема, Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві. Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО.