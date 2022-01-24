Країни НАТО вирішили посилити присутність Східній Європі через нарощування військ Росії біля українського кордону. Про це йдеться у повідомленні на сайті Альянсу.

Члени Північноатлантичного альянсу оголосили про переведення сил у стан готовності до перекидання в країни Східної Європи.

Зокрема, Данія направить фрегат у Балтійське море та чотири винищувачі F-16 для підтримки місії НАТО в Литві. Тим часом Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція висловила готовність направити війська до Румунії, Нідерланди відправлять до Болгарії два винищувачі F-35, а також переведуть один корабель та наземні підрозділи до резерву сил реагування НАТО. Крім того, США ясно дали зрозуміти, що розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

У повідомленні наголошується, що НАТО – це оборонний альянс. До 2014 року у східній частині Альянсу не було сил Альянсу, їх ввели туди у відповідь на незаконну анексію Криму Росією, а нарщують зараз через агрисивну поведінку РФ на кордоні з Україною.