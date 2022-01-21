Росія висунула до НАТО нові вимоги щодо так званих «гарантій безпеки», вимагаючи виведення військ Альянсу з частини країн. Про це повідомляє прес-служба МЗС Росії.

У своїй заяві росіяни вимагають від НАТО «повернутися до конфігурації 1997 року», окремо згадуючи про виведення військ з Румунії та Болгарії.

«Йдеться про виведення іноземних сил, техніки та озброєнь та інші кроки з метою повернення до конфігурації станом на 1997 рік на території країн, які не були членами НАТО на зазначену дату. До них належать і Болгарія, і Румунія», – йдеться у повідомленні.

У 1999 році до НАТО приєдналися і Польща, Чехія, Угорщина, а у 2004-му – Болгарія, Естонія, Литва, Латвія, Румунія, Словаччина та Словенія. Далі було розширення Альянсу у 2009 (Албанія, Хорватія), 2017 (Чорногорія) та 2020 роках (Північна Македонія).

Наразі в НАТО та окремо в країнах, про які згадали, не коментували нові вимоги Росії.

Нагадаємо, що заступник голови МЗС РФ Олександр Грушко заявив, що якщо Захід не сприйматиме серйозно запропоновані Москвою «гарантії безпеки», які передбачають невступ України в НАТО, то Росія застосує «військово-технічну альтернативу».

На тлі можливого загострення російської агресії президенти США та РФ на початку й наприкінці грудня провели переговори.

У Білому домі наполягали на зменшенні напруженості з Україною та попереджали про «рішучу відповідь», натомість у Кремлі вимагали затвердження так званих гарантій безпеки з боку США та НАТО і заявляли, що Байден нібито обіцяв не розміщувати в Україні ударне наступальне озброєння.

Після цього переговори щодо «гарантій безпеки», які Москва хоче отримати від Заходу, перейшли на рівень делегацій США та Росії.