113 років тому у водах Атлантичного океану затонув найбільший на той час пасажирський корабель «Титанік» компанії White Star Line, який виконував рейс із Великої Британії до США. Корабель затонув під час першого рейсу у ніч із 14 на 15 квітня 1912 року. Тоді загинули 1496 людей, серед яких пасажири та члени екіпажу. Ще 712 людям удалось врятуватись.

Історія «Титаніка» надихнула не одного режисера до екранізації цієї історії. Найвідомішим є однойменний фільм режисера Джеймса Камерона 1997 року, що отримав 11 номінацій на «Оскар» та мав феноменальний успіх у прокаті.

Для тих, хто хоче поглянути на історію затонулого лайнера з іншого боку, ZAXID.NET пропонує добірку фільмів про катастрофу «Титаніка».

«Ніч пам’яті» (1958)

Фільм вважається одним із найбільш точних екранізацій катастрофи Титаніка. Фільм, знятий режисером Роєм Уордом Бейкером, заснований на однойменній книзі Уолтера Лорда та розповідає про події катастрофи в хронологічній та детальній манері. Увага фільму до історичної точності та використання реальних кадрів корабля робить сюжет потужним і зворушливим.

«S.O.S. Титанік» (1979)

Створений для телебачення фільм режисера Джеймса Голдстоуна розповідає історію катастрофи за допомогою поєднання вигаданих і реальних персонажів. Фільм отримав визнання критиків за увагу до історичних деталей і гру акторів, зокрема Девіда Янссена в ролі капітана Сміта та Клоріс Лічман у ролі Маргарет «Моллі» Браун.

«Непотоплювана Моллі Браун» (1964)

Музичний фільм режисера Чарльза Уолтерса розповідає історію Маргарет «Моллі» Браун, яка в реальному житті пережила катастрофу «Титаніка». Фільм отримав номінацію на премію «Оскар» за найкращу жіночу роль за роль Браун у виконанні Деббі Рейнольдс і вважається класикою жанру.

«Підняти Титанік» (1980)

Фільм режисера Джеррі Джеймсоном, заснований на романі-бестселері Клайва Касслера, розповідає про команду мисливців за скарбами, які намагаються підняти «Титанік» із дна океану. Хоча фільм отримав змішані відгуки, він вважається веселим пригодницьким проєктом, який пропонує цікавий погляд на катастрофу.

«Титанік» (1996)

Двосерійний фільм розповідає про заборонений роман між заміжньою пасажиркою першого класу та її колишнім коханим. Фільм, у головних ролях якого Пітер Галлахер, Кетрін Зета-Джонс і Тім Каррі, отримав премію «Еммі». Стрічка стала першим фільмом, у якому зобразили розкол океанського лайнера на дві частини після зіткнення з айсбергом.