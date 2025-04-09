Віталій Коваленко роками видавав себе за ветерана АТО

Чоловіком з інвалідністю, який ввечері 9 квітня влаштував стрілянину у ТРЦ Forum Lviv, виявився львівським аферистом Віталієм Коваленком, який до повномасштабного вторгнення видавав себе за ветерана АТО. Про це повідомив керівник Львівського центру надання послуг учасникам бойових дій Андрій Жолоб.

«Оцей чоловік з пістолетом (на щастя, не бойовим), Віталій Коваленко, таки не є визначальним представником учасників бойових дій, хоча певні ознаки (як от посвідчення УБД) свого часу він таки отримав. Холодний розум і критичне мислення нам в поміч», – написав Андрій Жолоб.

Коваленко з 2003 по 2009 рік відбував покарання у Личаківській виправній колонії за різні злочини. Зокрема, крадіжку автомобіля, шахрайство з документами та вимагання. Сам Коваленко запевняв ZAXID.NET, що ніколи не був судимий.

Відомо, що у грудні 2016 року Коваленка у Києві затримала Служба безпеки України з підробленим посвідченням полковника розвідки. За інформацією СБУ, затриманий видурював сотні тисяч гривень у бізнесменів і чиновників нібито на допомогу військовим. Справу Коваленка передали Нацполіції, але там не знайшли достатньо доказів і відпустили чоловіка.

ZAXID.NET писав про Віталія Коваленка у 2019 році. Тодішня керівниця Центру допомоги учасникам АТО Світлана Ткачук розповіла, що він був єдиним львів’янином, який подав до центру фальшиві документи. Крім цього, Коваленко намагався отримати 100 тис. грн за міською програмою матеріальної допомоги.

У січні 2020 року ZAXID.NET опублікував розслідування «Зачарований "Воїн"» про Віталія Коваленка. У матеріалі йшлось, що чоловік роками носив військову форму, називав себе полковником Збройних сил України з позивним «Воїн» та збирав для себе пожертви. Крім цього, він вимагав у держави матеріальної допомоги. Коваленко переконував, що брав участь у запеклих боях, але ніхто не міг підтвердити його участь у війні. Більшість довідок, які показував чоловік, були підробленими. У Львівській міськраді розповідали, що Коваленко ніколи не приносив оригіналів, а лише копії. Зі справжніх документів чоловік мав лише довідку багатодітного батька та документ про інвалідність І групи. Статуту УБД він не мав.

З самого початку російсько-української війни Віталій Коваленко просив допомогу у волонтерів в різних містах України – Полтаві, Запоріжжі, Харкові. Він представлявся учасником бойових дій з позивним «Воїн», полковником ЗСУ, бійцем «Айдару», «Кульчицького» та 80-х бригади. Також аферист розповідав, що є полковником розвідки й показував несправжнє посвідчення. Коваленко навіть збирав допомогу нібито на фронт від імені командира вигаданого батальйону «Ніхто крім нас».

Зазначимо, що Коваленко таки не раз їздив у зону АТО. Однак він одягав військову форму з орденами, жив біля фронту кілька тижнів і публікував фото й відео у своїх соцмережах. Коваленко справді був у 24-й бригаді імені Короля Данила, але не отримував там УБД, бо служив там надто мало – з 23 червня по 14 липня 2017 року. Щодо розвідки, то 11 вересня 2017 року Коваленка зачислили до 131-го розвідувального батальйону, але за півтора місяця його звільнили через службову невідповідність. Після повернення зі служби він через суд намагався отримати статус УБД.

У лютому 2020 року Коваленку таки вдалось отримати справжнє посвідчення УБД. Вже у березні того ж року СБУ повідомила йому про підозру у підробці документів. У квітні суд визнав винним Коваленка у використанні завідомо підробленого документа й оштрафував на 850 грн.