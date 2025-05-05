Віталій Коваленко у ТРЦ Forum ввечері 9 квітня

Галицький районний суд Львова визнав львів’янина Віталія Коваленка винним у дрібному хуліганстві – чоловік, який до повномасштабного вторгнення видавав себе за ветерана АТО та підробляв документи для отримання пільг, влаштував стрілянину в ТРЦ Forum. За адмінправопорушення суд призначив йому 51 грн штрафу.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у травні 2025 року, Віталій Коваленко ввечері 9 квітня нецензурно висловлювався в ТРЦ Forum, що на вул. Під Дубом у центрі Львова. Чоловік не реагував на зауваження, витягнув не бойовий пістолет та один раз із нього вистрелив.

Щодо Коваленка склали протокол про адмінправопорушення за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). У суді він визнав свою провину та заявив, що його спровокувала працівниця ТРЦ.

Цю справу розглянула суддя Наталія Зубачик, яка дослідила усі матеріали та призначила Коваленку 51 грн штрафу, його звільнили від сплати 605 грн судового збору через наявність посвідчення УБД. Постанову ще можна оскаржити.

Раніше ZAXID.NET розповідав, що до повномасштабного вторгнення Віталій Коваленко роками видавав себе за ветерана АТО та підробляв документи, щоб отримувати пільги та матеріальну допомогу. Коваленко переконував, що брав участь у запеклих боях, але ніхто не міг підтвердити його участь у війні. Більшість довідок, які показував чоловік, були підробленими. У 2020 році Коваленко отримав м’який вирок за використання підроблених документів.

З початку російсько-української війни Віталій Коваленко просив допомогу у волонтерів в різних містах України – Полтаві, Запоріжжі, Харкові. Він представлявся учасником бойових дій з позивним «Воїн», полковником ЗСУ, бійцем «Айдару», «Кульчицького» та 80-х бригади. Також аферист розповідав, що є полковником розвідки й показував несправжнє посвідчення. Коваленко навіть збирав допомогу нібито на фронт від імені командира вигаданого батальйону «Ніхто крім нас».

Віталій Коваленко таки їздив у зону АТО. Однак він одягав військову форму з орденами, жив біля фронту кілька тижнів і публікував фото й відео у своїх соцмережах. Коваленко справді був у 24-й бригаді імені Короля Данила, але не отримував там УБД, бо служив надто мало – з 23 червня по 14 липня 2017 року. Щодо розвідки, то 11 вересня 2017 року Коваленка зачислили до 131-го розвідувального батальйону, але за півтора місяця його звільнили через службову невідповідність. Після повернення зі служби він через суд намагався отримати статус УБД.

У лютому 2020 року Коваленку таки вдалось отримати справжнє посвідчення УБД, попри звинувачення у шахрайстві та підробці документів. Загалом він пробув у зоні бойових дій менше 40 днів.