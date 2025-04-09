Чоловік, який вистрелив з пістолета у ТРЦ Forum Lviv

У середу, 9 квітня, у львівському торгівельно-розважальному центрі Forum Lviv, що за адресою вулиця Під Дубом, 7 Б, відвідувач вистрелив у підлогу з пістолета. Чоловік пересувався на електричному візку, яким користуються люди з інвалідністю. Пресслужба поліції Львівської області у коментарі ZAXID.NET повідомила, що інцидент стався приблизно о 20:00.

«Відвідувач, який пересувався на колісному кріслі вистрелив у підлогу з пістолета. На місці події працює слідчо-оперативна група, співробітники інших служб поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські. Постраждалих внаслідок події немає», – розповіли у поліції.

Зазначимо, що очевидці стрілянини почали поширювати у соцмережах фото відвідувача з пістолетом. На зображенні він сидить на електроскутері.

Правоохоронці ідентифікували чоловіка та вилучили у нього пістолет. Наразі поліція встановлює усі обставини події.

Оновлено. У Львівському центрі надання послуг учасникам бойових дій повідомили, що стрілянину влаштував львівський аферист Віталій Коваленко, який роками видавав себе за ветерана.

Додамо, що ТРЦ Forum Lviv розташований поблизу центру Львова. Він є одним з найбільших і найпопулярніших ТРЦ Львова. Загальна площа комплексу становить 69 тис. м². У Forum Lviv є магазини українських та іноземних брендів, ресторани, кінотеатр та підземний паркінг. Управляє ТРЦ Forum Lviv компанія Multi Ukraine.