НАБУ оголосило Тетяну Глиняну в розшук

Підприємицю Тетяну Глиняну, яка володіє низкою фірм, причетних до розкрадання грошей на закупівлях для продуктів Збройним Силам України, оголосили в розшук. Також триває процедура оголошення жінки у міжнародний розшук, повідомив журналіст Олег Новіков у понеділок, 14 квітня.

За даними НАБУ, 64-річну Тетяну Глиняну неодноразово викликали на допит у справі щодо закупівлі їжі для Сил оборони за завищеними цінами. Втім, жінка не з’являлася до суду з 2023 року.

«Очевидно, бо ще у 2023 році виїхала за кордон. Триває процедура оголошення в міжнародний розшук», – повідомив Новіков.

Глиняній повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах). Крім того, жінку підозрюють у легалізації доходів організованою групою чи в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ). Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У 2023 році ЗМІ оприлюднили розслідування про закупівлі Міноборони, в якому йшлося про те, що продукти для військовослужбовців закупляють за завищеними цінами, зокрема, яйця – по 17 грн/шт. Після скандалу низку чиновників Міноборони звільнили з посад та повідомили про підозри, а міністр Олексій Резніков анонсував реформу харчування в армії. Зазначимо, через скандал про закупівлю харчів, а також закупівлі неякісних курток для ЗСУ подав у відставку сам Резніков.

Серед фігурантів справи була Тетяна Глиняна, яка особисто була засновницею у компаніях з так званої «білоцерківської групи», що у різний час були чи є великими постачальниками харчів для військових. Зокрема, вона володіла ТОВ «Преміум компані», ТОВ «Візит», ТОВ «Укрпродакорд ВР» та ТОВ «Гранд консалт», які виграли тендери на 8,16 млрд грн у 2020–2023 роках.

Цікаво, що Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт. Де зараз перебуває підприємиця, наразі невідомо.