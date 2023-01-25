Після скандалу із закупівлями харчів для військовослужбовців міністр оборони Олексій Резніков анонсував реформу харчування у ЗСУ. Вона передбачатиме інший підхід до розрахунку одиниць виміру продуктів та запровадження меню на вибір. Про це він повідомив 25 січня у Facebook.

Він зазначив, що запровадження Каталогу продуктів харчування для військових у 2016 стало революцією, що дозволила ЗСУ відійти від радянської системи харчування, однак, вважає він, створило корупційні ризики.

«Радянська система передбачає наявність лише 30 видів продуктів з мінімальним якісно-кількісними характеристиками – м’ясо, птиця тощо. Так само вона передбачає, що армія повинна мати свої свинарники, ферми, закуповувати раз на рік картоплю і їсти її весь рік, перебираючи гнилу. Зараз у системі каталогу є вибір з 409 позицій, з яких начпроди військових частин формують для бійців раціон з енергетичною цінністю 3500 калорій на добу. Це одночасно і крок вперед, і нові ризики, адже тільки курятини у каталозі семи найменувань, що передбачає різні ціни», – повідомив міністр.

Він пропонує запровадити в ЗСУ гнучку, але уніфіковану систему меню, в основі формування якого будуть не гроші та калорії, а одиниці виміру – грам/шт. та калорії. Це поширений підхід у країнах НАТО. На цю реформу, вважає Олексій Резніков, знадобиться 4-5 місяців.

«Викликом є те, що існують особливі вимоги до харчування видів, родів та сил ЗСУ. Є ВМСУ, десантники, авіація зі своїми особливостями. Є відмінності між харчування у польових умовах на фронті та у пункті постійної дислокації. Весь цей масив необхідно опрацювати. Ми почали готувати ґрунт для цих змін восени, але під час війни маємо діяти акуратно, адже безперервність постачання продовольства – безумовний пріоритет», – додав міністр, зазначивши, що внаслідок реформи в армії з'являться веганське, халяльне, кошерне, пісне меню.

Він також підтримав ініціативу нардепів зробити частину оборонних закупівель відкритими. Міністр додав, що не має претензій до журналістів, які поширили документи оборонного відомства й звернувся до СБУ за перевіркою посадовців Міноборони та ЗСУ, які це допустили.

Нагадаємо, 21 січня у ЗМІ з’явилася інформація, що Міністерство оборони закуповує харчі для військовослужбовців у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах Києва. Угоду на такі закупівлі підписав директор департаменту держзакупівель Богдан Хмельницький. Після скандалу 25 січня його звільнили з посади.

Міноборони розслідування про закупівлі харчів назвало «брехнею» та пообіцяло звернутися до СБУ. 23 січня Національне антикорупційне бюро повідомило, що почало перевіряти справу про можливі зловживання Міноборони з закупівлями харчів для військових ще до публікації в ЗМІ. Олексій Резніков також прокоментував скандал, зазначивши, що готовий надати всі документи про закупівлі депутатам та правоохоронцям.