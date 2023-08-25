Міністр оборони України Олексій Резніков запропонував парі

Міністр оборони України Олексій Резніков на тлі звинувачень у нібито закупівлі і постачанні літніх курток замість зимових у розмові із журналістами сайту «Бабель» запропонував парі: якщо виявиться, що його відомство дійсно поставило 180 тис. курток літніх замість зимових, то він подасть у відставку.

«Якщо виявиться, що Міноборони поставило 180 тис. літніх курток замість зимових, йду у відставку», – заявив Резніков.

Якщо ж виявиться, що були поставлені 180 тис. зимових курток, а не літніх, то народна депутатка Анастасія Радіна має скласти мандат, а журналіст «Української правди» Михайло Ткач – піти з видання і на 3 роки припинити займатися журналістикою.

Резніков заявив, що під час розбору ситуації Міноборони надасть всі документи, докази, факти та матеріали, які стосуються справи, «щоб переможець спору був очевидний для всього українського суспільства».

Арбітрами в цьому парі Олексій Резніков запрошує Комітет з депутатської етики ВРУ і Комісію журналістської етики, а спостерігачами – редакції українських видань.

На момент написання новини ні Михайло Ткач, ні Анастасія Радіна не відреагували на пропозицію міністра.

Нагадаємо, що 10 серпня журналіст Юрій Ніколов з посиланням на джерела на митниці повідомив, що Міноборони закупило у турецької компанії 233 тис. зимових курток за 20 млн доларів. Митні документи однієї з партій показали: вартість партії дорогою з Туреччини в Україну зросла втричі Довідка 142 тис. доларів 421 тис. доларів (з 29 до 86 доларів за одиницю). До того ж з огляду на вагу курток, вони були легкі, а не зимові. За даними журналістів видання «Українська правда» та Центру протидії корупції, цими за купівлями займався племінник народного депутата Олександр Касай.