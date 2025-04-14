Максу Назарову загрожує до восьми років позбавлення волі

Колишній ведучий телеканалів «Наш» та NewsOne Макс Назаров, якого підозрюють у виправдовуванні російської агресії, сплатив заставу та вийшов з-під варти. Про це у понеділок, 14 квітня, повідомило«Суспільне» з посиланням на власні джерела.

Назар Діордіца більш відомий під псевдонімом Макс Назаров працював ведучим на підсанкційних телеканалах «Наш» та NewsOne, які належали Віктору Медведчуку та Євгену Мураєву.

18 січня 2025 року Служба безпеки України провела у нього обшуки та оголосила підозру у виправдовуванні російської агресії. За даними слідчих, після початку повномасштабного вторгнення він створив YouTube-канал, де продовжував поширювати російську пропаганду. До своїх ефірів Діордіца залучав проросійських псевдополітичних експертів, частина з яких переховується в Росії.

У своїх відео Назар Діордіца разом з гостями студії неодноразово виправдовували збройну агресію Росії проти України, а також воєнні злочини російських військових. Йдеться, зокрема, про ракетні удари по цивільній інфраструктурі України.

21 січня Солом’янський районний суд Києва обрав для Назара Діордіци запобіжний захід у вигляді тримання строком на 60 діб з можливістю внесення застави – 12 млн грн.

За виправдовування війни Росії проти України та глорифікацію російських військових ексведучому загрожує до восьми років позбавлення волі.